Москвичей предупредили о сильном ветре вечером 26 января

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в столице во вторник, 26 января. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Предупреждение действует до 10:00 среды, 27 января. В некоторых районах города возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщает Интерфакс.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и гололеде с 18:00 вторника, 26 января, до 10:00 среды, 27 января.

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