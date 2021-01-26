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Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и гололеде вечером 26 января
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и гололеде вечером 26 января

Кирилл Николаев

Общество

Мокрый снег и гололед ожидаются в Подмосковье во вторник, 26 января. Об этом сообщили в МЧС России по Московской области.

Предупреждение действует с 18:00 вторника, 26 января, до 10:00 среды, 27 января. Согласно прогнозу синоптиков, порывы ветра в Московской области могут достигать 17 метров в секунду.

Жителей Подмосковья попросили не парковать автомобили вблизи деревьев и избегать шатких конструкций, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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МЧСмокрый снегМосковская область
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