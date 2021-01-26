Температурные рекорды побиты в трех городах России

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 25 января, в трех городах России были зарегистрированы температурные рекорды. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, аномальное теплое пока сохраняется в Москве. В ночь на понедельник воздух в столице прогрелся до 3,8 градуса тепла.

— И это самая высокая температура, потому что до этого была температура 3,6 за 143 года наблюдений, — цитирует РИА Новости синоптика.

Он отметил, что столько нетипичная для этого времени года погода объясняется теплым воздухом, поступающим в Европейскую Россию, и очень плотной облачностью.

Вильфанд уточнил, что рекорды зафиксированы в Петербурге (плюс 4,5 градуса против 4-х) и Новгороде (3,4 градуса выше нуля против 3,3 в 1991 году).

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