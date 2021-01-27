Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за гололедицы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Желтый уровень погодной опасности объявили в столицы из-за гололедицы. Об этом в среду, 27 января, сообщается в рамках прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

— Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в столице предупреждение будет действовать до 02:00 29 января, тогда как в области — до 01.00 29 января.

Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 12-17 метров в секунду в Москве, а в Подмосковье — до 15.

Ранее синоптики предупредили о понижении температуры в европейской части России. А в понедельник, 25 января, в трех городах России были зарегистрированы температурные рекорды.

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