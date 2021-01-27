Синоптики сообщили о погоде в Москве 27 января

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В среду, 27 января, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, временами будет идти снег с дождем.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до минус пяти градусов. В Подмосковье температура ожидается от нуля до семи градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ранее синоптик предупредил москвичей об умеренных морозах в выходные. По его словам, в среду, 27 января, и в четверг, 28 января, температура воздуха в столице упадет до нуля градусов. К выходным дням подморозит.

Читайте также: Врач рассказала, как метеозависимым людям перенести скачки погоды