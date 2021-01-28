Мокрый снег и гололед ожидаются в Москве 28 января

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В четверг, 28 января, в столичном регионе ожидаются облачная погода, мокрый снег и гололед.

Температура воздуха днем в Москве будет варьироваться от минус одного до плюс одного градуса. В Московской области прогнозируется от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер ожидается восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 740 миллиметров ртутного столба.

В ночь на пятницу, 29 января, синоптики обещают до одного градуса ниже нуля в Москве и до минус трех градусов в Подмосковье, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в столичном регионе до конца рабочей недели прогнозируют снег, в том числе мокрый, сильную гололедицу и налипание мокрого снега на провода и деревья.

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