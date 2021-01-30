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Синоптики назвали причину погодных аномалий в России
Фото: «Вечерняя Москва»

Синоптики назвали причину погодных аномалий в России

Анастасия Колоскова

Общество

Причиной частых резких перепадов погоды в России является усиление парникового эффекта. Об этом сообщил представитель метеообсерватории МГУ Павел Константинов.

По его словам, климат изменился из-за нагнетания углеводорода и последующего усиления парникового эффекта. Метеоролог обратил внимание, что текущая зима существенно отличается от двух предыдущих. Причем погодное разнообразие отмечается на всей территории страны.

Как заметил еще один ученый, специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, член-корреспондент РАН Владимир Семенов, в последние годы средняя температура в России почти не изменилась.

— Исследования по анализу изменчивости температуры показали, что последние 20 лет в России не отличаются от предыдущих 30, — цитируют Семенова URA.RU.

Ученый уточнил, что за последние три десятилетия в стране потеплело на 0,7 градуса.

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