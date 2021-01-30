«Температурные горки»: врач рассказал о влиянии на организм резкой смены погоды

Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

Сонливость и беспокойство могут наблюдаться у людей при резкой смене погодных условий. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

Этой зимой погода неоднократно резко менялась. Были зафиксированы и морозы до минус 20 градусов и плюсовая температура.

— Многие относительно здоровые люди испытывают дискомфорт при резком изменении погоды. Они могут ощущать сонливость и нехватку воздуха или, напротив, возбуждение и беспокойство, головные боли, тошноту, слабость, рассеянность, учащение пульса, — цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Он отметил, что такие «температурные горки» способны обострить хронические заболевания у людей. При этом наиболее остро на изменение погоды реагируют люди с пониженным артериальным давлением, а также те, кто имеет заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, пояснил врач.

Читайте также: Москвичей предупредили о порывистом ветре и низком давлении 30 января