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Синоптики сообщили о погоде в Москве 30 января
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики сообщили о погоде в Москве 30 января

Юлия Курганова

Город

В субботу, 30 января, столичный регион останется под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода с небольшим снегом.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус четыре-два градуса. В Подмосковье температура ожидается семь-два градуса мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и области погода будет зимняя, температура понизится и пройдет снег. Атмосферное давление ниже климатической нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха низкое. Такие погодные условия являются биотропными и могут негативно сказываться на здоровье метеочувствительных людей.

Понижение атмосферного давления и кислорода сразу могут почувствовать на себе люди с пониженным артериальным давлением, могут появиться слабость, затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха и одышка у лиц с бронхолегочными заболеваниями, с хроническими болезнями, осложненными кислородной недостаточностью, усиливаются приступы мигрени. Важным является соблюдение рекомендованных врачом схем лечения, необходимо нормализовать артериальное давление и поддерживать его на нормальном уровне, не стоит терпеть болевые симптомы, их следует купировать лекарствами, которые назначены доктором. Помогут поддержать организм и улучшить общее состояние растительные адаптогены и витаминные комплексы.

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