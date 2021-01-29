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Москвичей предупредили о снегопаде на выходных
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о снегопаде на выходных

Анастасия Колоскова

Город

Жителей столицы ждет на выходных небольшое похолодание и снегопад. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, днем в субботу и воскресенье в столице будет два–три градуса ниже нуля, ночью столбик термометра может опуститься до минус пяти градусов.

Согласно прогнозу, ночью в субботу снизится атмосферное давление, и пойдет снег.

— Уже такой вполне заметный снегопад прогнозируется в воскресенье, ветер усилится до 17 метров в секунду. В целом за три дня — пятницу, субботу и воскресенье — высота снега увеличится в Москве на 7–12 см, — цитирует синоптика «Интерфакс».

Большая влажность воздуха и порывы ветра сделают последний день января по-настоящему холодным, уточнил Вильфанд.

Он добавил, что «нормальная» зима вернется с началом февраля. Уже в ближайшие вторник–среду днем ожидается от 5 до 10 градусов ниже нуля, а ночью — до минус 14 градусов. Морозы продержатся до конца недели.

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