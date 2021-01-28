Синоптик рассказал о погоде в Москве в феврале

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мягкая снежная зима с комфортными морозами ожидается в столице в феврале. Об этом в четверг, 28 января, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в Москве средняя температура за месяц превысит на градус–полтора климатическую норму. Такое превышение говорит о том, что зима продолжится.

— Тем более сегодня-завтра произойдет перелом от оттепельной части в сторону понижения температуры и снегопадов, восстановления снежного покрова, поэтому февраль — зимний месяц, как и положено, зима русская продолжится и по количеству осадков выпадет как минимум месячная норма, — цитирует специалиста РИА Новости.

Помимо этого, синоптик рассказал, что высота снежного покрова составит 32–38 сантиметров. Ночью температура в среднем будет составлять минус 7–12 градусов, днем — минус 1–6 градусов.

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