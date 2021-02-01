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Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 февраля
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 февраля

Татьяна Плотникова

Город

В понедельник, 1 февраля, погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. Он принес облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков.

Температура воздуха в Москве составит от минус пяти до минус трех градусов, в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до семи градусов ниже нуля.

Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Возможны порывы от 12 до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление начнет заметно расти, в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха ожидается в районе 75 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов в феврале ожидается аномальная погода.

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