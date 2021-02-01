Вильфанд предупредил москвичей о приходе «вполне суровой зимы»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

К концу недели 1-7 февраля погода в столичном регионе приобретет характер, соответствующий климатической норме февраля, с ощутимыми морозами. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, во второй половине недели «погода заметно посуровеет». По ночам столбики термометров будут опускаться до 15 градусов ниже нуля, к субботе температура воздуха может достичь минус 19 градусов. Днем показатель составит около десяти градусов мороза в пятницу и минус 15 градусов в субботу.

— Это будет уже вполне суровая зима, — предупредил Вильфанд.

При этом первая половина недели прогнозируется теплой, температура воздуха будет превышать климатическую норму примерно на пять градусов. Тем не менее, слякоти не будет.

Кроме того, метеорологи не обещают серьезных осадков, вероятен небольшой снег, рассказал Роман Вильфанд ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов в феврале ожидается аномальная погода.

Читайте также: «Это только начало холодов»: москвичей предупредили о мощном наступлении зимы