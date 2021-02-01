«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за гололедицы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

— Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Уточняется, что погодная опасность продлится до 22:00 2 февраля. Помимо этого, в Гидрометцентре предупредили о метели в Московской области в ночь на 2 февраля.

Ранее синоптики сообщили, что в понедельник, 1 февраля, погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. Он принес облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов в феврале ожидается аномальная погода.

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