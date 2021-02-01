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Как на юге: стоит ли москвичам опасаться глобального потепления
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Как на юге: стоит ли москвичам опасаться глобального потепления

Рафаэль Залян

Общество

Ученые из США пришли к выводу, что температура, установившаяся на нашей планете в текущий период, — самая высокая за последние 12 000 лет (за все время существования человечества). Эксперты отмечают, что температурные рекорды связаны с глобальным потеплением. «Вечерняя Москва» решила узнать, как повлияют такие показатели на Москву. Значит ли это, что в будущем москвичи будут встречать зиму под палящими лучами яркого солнца.

По словам климатолога Владимира Антонова, в мире действительно происходит глобальное потепление, однако температура увеличивается монотонно. На фоне этого происходят скачки — так называемая межгодовая изменчивость, когда температурные показатели поочередно растут и падают. Несмотря на эту неустойчивость, по словам эксперта, температура в целом увеличивается:

— Например, в 90-е каждый третий–четвертый год по результатам инструментальных наблюдений, бил рекорды температуры. Этот феномен продолжается и сейчас, поэтому ничего необычного в этом нет.

Эксперт отметил: если глобальная температура медленно растет, то и эти показатели, соответственно, растут на территории России.

— Стоит также отметить, что в нашей стране, что парадоксально, процесс потепления идет в два раза быстрее, чем в среднем по планете. Но это особенность всех стран, территория которых достигает северного континента. К примеру, в Арктике потепление идет в три раза быстрее, чем в остальных точках земного шара. Связан этот процесс с эффектом альбедо, то есть отражательной способностью Земли, — уточнил климатолог.

Чeм нижe пoкaзaтeль альбедо, уточнил спикер, тeм бoльшe лучeй плaнeтa впитывaeт:

— Соответственно, из-за глобального потепления, тает больше снега и льдов, поверхность без снега становится более темной. А всем известно, что черный цвет поглощает еще больше солнечной радиации и процесс нагревания усиливается. Ecли aльбeдo вышe, тo плaнeтa отталкивает лучи и остывает. Сейчас же показатель этот только падает.

Помимо этого процесса, усиливается влажность атмосферы в северных широтах, что приводит к изменениям водяного пара. Это в свою очередь оказывает существенное влияние на температуру и радиационный баланс.

— И еще несколько радиационных процессов, которые происходят в результате потепления, вкупе дают вот такой эффект более быстрого роста температуры в высоких широтах, чего мы не наблюдаем в южных регионах, — дополнил спикер.

При этом собеседник «ВМ» исключил предположение, что в обозримом будущем процесс глобального потепления может ускориться и приобретет кумулятивный эффект:

— Подавляющее большинство исследований показывают, что изменения температуры будет происходить. Причем в сторону повышения показателей. Но это вовсе не означает, что процесс этот будет чрезмерно ускоренный или резкий. И в сухом остатке приблизительно к концу века столбики термометров по всему миру повысятся максимум на два градуса. Отсюда и вывод: ожидать климата, как в Калифорнии, в Москве и Центральной России не приходится.

В то же время Антонов отметил, что в российской столице на стыке XXI–XXII века может установиться погода, как на юге страны:

— А вот влажный субтропический климат, как в Сочи, в Москве в конце текущего века вполне реален.

При этом собеседник «ВМ» подчеркнул, что это всего лишь предположения.

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