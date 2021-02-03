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Москвичей предупредили о сильном снегопаде в среду
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о сильном снегопаде в среду

Виктория Родимкина

Город

В Москве в среду, 3 февраля, выпадет до 11 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, во второй половине дня в городе будет снегопад, возможно, даже метели.

— Выпадет 3–4 миллиметра осадков, не так много, — сказала синоптик.

Елена Волосюк добавила, что норму для февраля составляют 36 миллиметров осадков, поэтому в среду в Москве выпадет около 11 процентов от нормы, передает РИА Новости.

Специалист добавила, что в столице будет до минус 6 градусов, снегопад к вечеру усилится, погодные условия — ухудшатся.

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