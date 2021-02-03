«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы
В столице и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра в среду, 3 февраля.
— Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — отмечается в сообщении.
Предупреждение будет действовать до 21:00 четверга, 4 февраля.
Ранее синоптики сообщили, что в городе 3 февраля ожидается облачная погода, возможен небольшой снег.
Также специалисты рассказали, когда в Москве наступит настоящая весна.
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