Синоптик предупредила о резком похолодании в ЦФО в конце недели

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Резкое похолодание начнется в Центральном федеральном округе (ЦФО) с субботы, 6 февраля. Температура днем будет опускаться до 17 градусов мороза, что на два-пять градусов ниже нормы. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

— В субботу похолодание охватит весь ЦФО. Температура будет ниже нормы на два-четыре градуса, а в Москве к воскресенью температура еще понизится — будет уже отставание от нормы на три-пять градусов, — рассказала она.

Синоптик отметила, что температура в период похолодания в регионах ЦФО будет в диапазоне минус 22-13 градусов ночью и 10-17 градусов мороза днем.

Макарова добавила, что такое похолодание случится из-за того, что в ЦФО подойдет в среду — четверг циклон, передает ТАСС.

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