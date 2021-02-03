Небольшой снег и мороз ожидаются в Москве 3 февраля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В среду, 3 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода, временами будет идти небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус шесть-три градуса. В Подмосковье температура ожидается восемь-три градуса мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 96 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ранее синоптик предупредила о резком похолодании в ЦФО и Москве к концу недели. Температура днем будет опускаться до 17 градусов мороза, что на два-пять градусов ниже нормы.

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