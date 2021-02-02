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«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве до 4 февраля
Фото: АНОСОВ МАКСИМ

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве до 4 февраля

Анастасия Чанцева

Город

Из-за гололедицы «желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье до 4 февраля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Гололедица. Период предупреждения — до 11:00 4 февраля, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее из-за гололедицы синоптики объявили «желтый» уровень опасности в столичном регионе 2–3 февраля.

Ранее столичных жителей предупредили о резкой смене погоды. По прогнозам синоптиков, к концу недели ночные температуры опустятся до минус 14–19 градусов, днем похолодает до 12 градусов. Морозы продержатся до середины следующей недели, а в предстоящие выходные москвичей ждет необычайно яркое солнце.

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