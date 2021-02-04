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Сергей Собянин рассказал, когда могут быть сняты основные ограничения по COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин рассказал, когда могут быть сняты основные ограничения по COVID-19

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в России к лету ситуация с коронавирусом, скорее всего, наладится.

Глава города отметил, что пока в стране и в Москве наблюдается положительный тренд по ситуации с коронавирусом. Если он сохранится, уточнил мэр, ограничения в столице могут быть сняты уже к маю.

— Если тренд этот сохранится, то, я думаю, к маю основные ограничения будут сняты, — сказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее столичный мэр рассказал, что большая часть москвичей уже перенесла коронавирус.

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