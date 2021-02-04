Сергей Собянин рассказал, когда могут быть сняты основные ограничения по COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в России к лету ситуация с коронавирусом, скорее всего, наладится.
Глава города отметил, что пока в стране и в Москве наблюдается положительный тренд по ситуации с коронавирусом. Если он сохранится, уточнил мэр, ограничения в столице могут быть сняты уже к маю.
— Если тренд этот сохранится, то, я думаю, к маю основные ограничения будут сняты, — сказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее столичный мэр рассказал, что большая часть москвичей уже перенесла коронавирус.
Читайте также: Сергей Собянин: Ситуация с COVID-19 в столице демонстрирует постоянное улучшение