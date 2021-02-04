Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин: Большинство москвичей переболели COVID-19 в легкой форме
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин: Большинство москвичей переболели COVID-19 в легкой форме

Виктория Родимкина

Город

Большинство жителей столицы переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 4 февраля.

Глава города также рассказал, что большая часть горожан уже перенесла коронавирус.

— Мы видим, что большинство граждан перенесли эту уже болезнь, большинство из них перенесли в легкой форме, — сказал Сергей Собянин.

Ранее глава города сообщил, что в Москве пока рано разрешать массовые мероприятия.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Около 400 тысяч москвичей прошли вакцинацию от коронавируса

вакцинацияСергей Собянинкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Все мнения
О проекте