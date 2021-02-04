Сергей Собянин: Большинство москвичей переболели COVID-19 в легкой форме

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Большинство жителей столицы переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 4 февраля.

Глава города также рассказал, что большая часть горожан уже перенесла коронавирус.

— Мы видим, что большинство граждан перенесли эту уже болезнь, большинство из них перенесли в легкой форме, — сказал Сергей Собянин.

Ранее глава города сообщил, что в Москве пока рано разрешать массовые мероприятия.

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