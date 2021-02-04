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Около 400 тысяч москвичей прошли вакцинацию от коронавируса
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Около 400 тысяч москвичей прошли вакцинацию от коронавируса

Виктория Родимкина

Город

В Москве вакцинацию от коронавируса прошли около 400 тысяч москвичей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 4 февраля.

— В целом на вакцинацию записалось где-то около полумиллиона москвичей, из них 400 тысяч уже получили первую прививку, — сказал мэр.

По словам главы города, столичные власти не ставят перед собой задачи привить все население Москвы, так как большинство горожан уже переболели коронавирусом.

— Мы видим, что большинство граждан перенесли эту уже болезнь, большинство из них перенесли в легкой форме, — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что показатели коронавируса в городе на данный момент находятся на уровне показателей сентября или начала октября прошлого года.

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