Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин рассказал о работе каршеринга в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Собянин рассказал о работе каршеринга в Москве

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал о работе каршеринга в городе.

Мэр отметил, что сервис заработал в столице пять лет назад.

— В 2015-м было доступно всего 350 машин, зарегистрировано около 30 тысяч водителей. Сегодня в сервисе более 25 тысяч машин и более миллиона постоянных пользователей, — написал глава города.

По его словам, власти продолжат поддерживать московские компании каршеринга, выдавать субсидии на обновление парка. Сергей Собянин добавил, что Москва заинтересована в появлении в прокате электромобилей отечественного производства.

Читайте также: Сергей Собянин дал старт проекту «Персональный помощник» для онкологических пациентов

транспорт в МосквекаршерингСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Все мнения
О проекте