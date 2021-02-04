Сергей Собянин рассказал о работе каршеринга в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал о работе каршеринга в городе.

Мэр отметил, что сервис заработал в столице пять лет назад.

— В 2015-м было доступно всего 350 машин, зарегистрировано около 30 тысяч водителей. Сегодня в сервисе более 25 тысяч машин и более миллиона постоянных пользователей, — написал глава города.

По его словам, власти продолжат поддерживать московские компании каршеринга, выдавать субсидии на обновление парка. Сергей Собянин добавил, что Москва заинтересована в появлении в прокате электромобилей отечественного производства.

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