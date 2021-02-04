Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр столицы Сергей Собянин дал старт проекту «Персональный помощник» для онкологических пациентов в рамках осмотра капитального ремонта здания Центра амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы № 40. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, проект, запущенный в 2021 году, — это персональные помощники онкологическим больным. Раньше пациенту, проходившему обследование в поликлинике, нужно было искать возможность записаться в стационар, выйти на третий уровень диагностики, потом вновь возвращаться к поликлиническому обслуживанию.

— По сути дела, больной оставался один на один со своими проблемами, — подчеркнул глава города.

Мэр Москвы отметил, что запуск системы персональных помощников сможет изменить ситуацию в лучшую сторону. Так, при желании за больным закрепят персональный помощник с персональным телефонным номером. Он будет постоянно вести пациента по всем цепочкам оказания онкологической помощи.

Уже тысячи горожан воспользовались такой помощью. Теперь проект заработает на всей территории столицы и будет доступен всем онкологическим больным.

Читайте также: Реконструкцию трех онкологических центров в Москве завершат в 2021 году