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Реконструкцию трех онкологических центров в Москве завершат в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Реконструкцию трех онкологических центров в Москве завершат в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город

Столичные власти планируют завершить реконструкцию трех центров оказания амбулаторной помощи пациентам с онкологией в 2021 году. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в городе начнет работу система персональных помощников больным. Кроме того, глава города пояснил, что посещает один из таких центров, где оказывают весь спектр услуг — от первичного исследования до оказания медицинской помощи, сопровождения и направления пациентов в стационар, передает ТАСС.

Центры амбулаторной онкологической помощи создали на базе шести столичных стационаров. На данный момент не все из этих центров находятся в хорошем состоянии, поэтому власти и приняли решение об их реконструкции, заключил мэр Москвы.

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онкологияМоскваСергей Собянин
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