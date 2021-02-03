Сергей Собянин провел совещание по вопросу противодействия коронавирусу

Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 3 февраля.

— В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов Российской Федерации, — говорится в сообщении.

На встрече обсудили вопросы текущих темпов распространения коронавируса, а также составили прогнозы развития ситуации с пандемией. Были также затронуты вопросы управления коечным фондом в условиях снижения заболеваемости.

По данным пресс-службы, на совещании отметили поддержание уровня ПЦР-тестирования как важнейшее условие выявления случаев коронавируса. Столичный мэр также обсудил с губернаторами регионов проведение вакцинации и лекарственное обеспечение пациентов с COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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