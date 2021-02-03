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Сергей Собянин провел совещание по вопросу противодействия коронавирусу
Фото: АГН «Москва»

Сергей Собянин провел совещание по вопросу противодействия коронавирусу

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 3 февраля.

— В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов Российской Федерации, — говорится в сообщении.

На встрече обсудили вопросы текущих темпов распространения коронавируса, а также составили прогнозы развития ситуации с пандемией. Были также затронуты вопросы управления коечным фондом в условиях снижения заболеваемости.

По данным пресс-службы, на совещании отметили поддержание уровня ПЦР-тестирования как важнейшее условие выявления случаев коронавируса. Столичный мэр также обсудил с губернаторами регионов проведение вакцинации и лекарственное обеспечение пациентов с COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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