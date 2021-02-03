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Число госпитализаций из-за коронавируса сократилось в Москве на 11 процентов
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Число госпитализаций из-за коронавируса сократилось в Москве на 11 процентов

Виктория Родимкина

Город

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве сократилось на 11 процентов за неделю. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 3 января.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в городе продолжает улучшаться. Заммэра отметила, что количество выявленных за сутки случаев COVID-19 заметно снизилось. Также уменьшилось суточное число госпитализаций, сообщает РИА Новости.

— За последнюю неделю их число сократилось на 11 процентов по сравнению с предыдущей неделей, — сказала Анастасия Ракова.

Ранее заммэра рассказала, что в Москве десять больниц, которые ранее занимались лечением пациентов с коронавирусом, вернутся к обычному режиму работы.

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