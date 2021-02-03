Десять «коронавирусных» больниц вернутся к обычному режиму работы в Москве

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В Москве к обычному режиму работы вернутся десять больниц, которые ранее были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 3 февраля.

— С сегодняшнего дня 10 стационаров на 3,2 тысячи коек, оказывающих помощь больным COVID-19, возвращаются к своей обычной работе, — сказала заммэра.

Она отметила, что в городе также прекращают работу временные клиники на территории 11 ковидных больниц, которые располагают фондом 1,3 тысячи коек.

Среди медучреждений завершающих работу с пациентами с коронавирусом городская больница имени Мухина, научно-практический центр имени Логинова, научно-практический центр борьбы с туберкулезом, больница № 17 и другие, передает РИА Новости.

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