Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Десять «коронавирусных» больниц вернутся к обычному режиму работы в Москве
Фото: twitter.com/Официальный аккаунт Сергея Собянина

Десять «коронавирусных» больниц вернутся к обычному режиму работы в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Федеративный проспект, 17Карта всех событий

В Москве к обычному режиму работы вернутся десять больниц, которые ранее были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 3 февраля.

— С сегодняшнего дня 10 стационаров на 3,2 тысячи коек, оказывающих помощь больным COVID-19, возвращаются к своей обычной работе, — сказала заммэра.

Она отметила, что в городе также прекращают работу временные клиники на территории 11 ковидных больниц, которые располагают фондом 1,3 тысячи коек.

Среди медучреждений завершающих работу с пациентами с коронавирусом городская больница имени Мухина, научно-практический центр имени Логинова, научно-практический центр борьбы с туберкулезом, больница № 17 и другие, передает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работу еще в двух торговых центрах Москвы

больницаАнастасия Раковакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Все мнения
О проекте