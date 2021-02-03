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Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работу еще в двух торговых центрах Москвы
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работу еще в двух торговых центрах Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 140Карта всех событий

В столице выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать еще в двух торговых центрах. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 3 февраля.

Она отметила, что бригады врачей начали работать во флагманском офисе «Мои документы» ЮАО в торговом центре Columbus и в торговом центре «Калейдоскоп».

Заммэра отметила, что в городе на сегодняшний день созданы все условия для максимально комфортного прохождения вакцинации от коронавируса.

— Помимо 100 прививочных пунктов на базе городских поликлиник, мы организовали выездные бригады вакцинации, которые принимают горожан в крупных торговых центрах и других популярных городских локациях, — сказала Анастасия Ракова.

Она пояснила, что выездные бригады могут перемещаться по городу. Так, 7 февраля вакцинацию закончат проводить в торговых центрах «Океания» и «Город». А на следующей неделе выездные бригады начнут работу в торговых центрах «Калужский», «Щелковский» и «Водный», передает агентство городских новостей «Москва».

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