Еще 5221 человек вылечился от коронавируса в Москве за сутки
В Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечился еще 5221 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в среду, 3 января.
Всего в столице вылечились от COVID-19 уже 829 844 человека, отмечает оперштаб в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в городе за сутки выявили 1545 случаев коронавируса, госпитализировали за 24 часа 846 человек. Скончались от инфекции 65 пациентов.
Ранее ВОЗ заявила о новом антирекорде смертности из-за COVID-19 за неделю.
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