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Еще 5221 человек вылечился от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Еще 5221 человек вылечился от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечился еще 5221 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в среду, 3 января.

Всего в столице вылечились от COVID-19 уже 829 844 человека, отмечает оперштаб в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в городе за сутки выявили 1545 случаев коронавируса, госпитализировали за 24 часа 846 человек. Скончались от инфекции 65 пациентов.

Еще 5221 человек вылечился от коронавируса в Москве за суткиФото: Оперштаб

Ранее ВОЗ заявила о новом антирекорде смертности из-за COVID-19 за неделю.

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