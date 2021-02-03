ВОЗ сообщила о новом антирекорде смертности из-за COVID-19 за неделю

Фото: twitter.com/carriesheffield

Свыше 96 тысяч человек умерли из-за COVID-19 в мире за минувшую неделю, что является самым высоким показателем с начала пандемии. При этом заболеваемость уменьшается третью неделю подряд: на прошлой неделе было зарегистрировано почти 3,7 миллиона новых случаев коронавируса, что на 13 процентов меньше, чем за предыдущие семь дней. Об этом сообщила во вторник, 2 февраля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

С 25 по 31 января в мире было выявлено 96 364 летальных исхода из-за COVID-19, что больше, чем на предыдущей неделе (95 991 умерший). На прошлой неделе было зафиксировано 3 686 110 новых инфицированных, что значительно меньше, чем за период с 18 по 24 января (4 104 947 случаев).

По состоянию на 31 января в мире с начала пандемии было зафиксировано свыше 102 миллионов случаев заболевания коронавирусом и более 2,2 миллиона человек умерших.

Рост летальности был зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе (на 21 процент), в Восточном Средиземноморье (на 9 процентов) и в Западном полушарии (на 4 процента).

В Соединенных Штатах число заболевших COVID-19 выросло за неделю более чем на 1,07 миллиона человек. Далее идут Бразилия (более 364 тысячи новых случаев), Великобритания (более 178 тысяч), Франция (более 141 тысячи) и Россия (более 131 тысячи).

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 349 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире