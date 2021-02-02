Более 349 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире

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Более 349 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике, за сутки в мире зафиксировали 349 263 случая заболевания, умерло 9423 пациента. Большинство новых случаев приходится на Северную и Южную Америку (181 763), Европу (105 970) и Юго-Восточную Азию (22 322).

Всего с начала пандемии в мире зафиксировано 102 942 987 инфицированных и 2 232 233 умерших. Больше всего случаев заболевания выявлено в США (25 930 068), Индии (10 766 245) и Бразилии (9 204 731). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами, сообщает ТАСС.

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