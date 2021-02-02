Представитель ВОЗ в России оценила публикацию журнала Lancet о «Спутник V»

Фото: АГН «Москва»

Публикация итогов третьей фазы клинического исследования российской вакцины «Спутник V» в медицинском журнале Lancet является хорошей новостью. Об этом во вторник, 2 февраля, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, ВОЗ приветствует, что все разработчики и производители вакцин делятся с научным сообществом через такие публикации, как в журнале Lancet.

— Это очень хорошая новость, — отметила Вуйнович.

Ранее журнал Lancet опубликовал итоги третьей фазы исследований вакцины «Спутник V», согласно которым препарат оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» также зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

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