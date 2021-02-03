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Вирусолог назвал «престижный» способ победить пандемию в России
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Вирусолог назвал «престижный» способ победить пандемию в России

Ростислав Зубков

Здоровье

Россия может справиться с коронавирусом более «престижным» путем, чем другие страны. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил профессор кафедры «Вирусология» Института им. Белозерского МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал «ВМ», что Соединенные Штаты могут стать первой страной, у граждан которой разовьется коллективный иммунитет. Другими словами, антитела к COVID-19 выработаются у 60–70 процентов населения.

Аграновский, в свою очередь, согласился с тем, что Штаты могут стать первыми, но здесь важнее вопрос цены.

— Это разумное соображение: чем больше больных, тем больше иммунных людей в популяции. Но тут хвастаться нечем, и в космос на этом не улетишь. Главное, чтобы хорошо справились с вирусом, чтобы людей как можно меньше умерло, — подчеркнул ученый.

Он выразил уверенность, что Россия, в отличие от США, может преуспеть с выработкой коллективного иммунитета через более «престижный вариант» — вакцинацию.

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