Вирусолог допустил полный отказ от масок летом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Масочный режим в России будут отменять постепенно, а не в одночасье. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил профессор кафедры «Вирусология» Института им. Белозерского МГУ, доктор биологических наук, ученый и музыкант Алексей Аграновский.

По его словам, в настоящее время «все идет» к отмене ряда ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с пандемией. Тем не менее собеседник «ВМ» усомнился в том, что масочный режим отменят весной.

— Решения в этой плоскости будут приниматься в зависимости от кривой заболеваемости и среднесуточного прироста зараженных. Сейчас эти показатели себя неплохо ведут. Шансы того, что к весне кривая будет приличная, высоки, но маски отменят, может быть, летом, — полагает ученый.

Он уточнил, что ограничения, обязывающие носить маски в местах скопления людей, будут снимать плавно. Автоматическая свобода от масок дана не будет.

— Не следует думать, что все это произойдет автоматом, когда у 60 процентов россиян найдут антитела. Ну и выборка не будет такой капитальной — 90 миллионов человек не отзовутся. Не будет такого, что раз — и мы провозгласили: «Наступил долгожданный иммунитет!». Это малореально, — заявил вирусолог.

По его словам, маски как ограничительный фактор вторичны, хотя некоторым людям они действительно доставляют дискомфорт, «нарушая их базовые права». В этой связи власти будут принимать во внимание многие нюансы, решая вопрос о возможном смягчении ограничений.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Умрет еще два миллиона человек»: медики сделали прогноз по коронавирусу на 2021 год