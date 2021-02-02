Иммунолог допустил полный отказ от масок к концу весны

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Полный отказ от использования медицинских масок в качестве защиты от коронавирусный инфекции станет возможным, когда достаточная часть населения «познакомится» с возбудителем заболевания. Об этом во вторник, 2 февраля, рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам эксперта, для отказа от масок необходимо, чтобы доля обладающих иммунитетом достигла 60-70 процентов. Сюда входят как переболевшие, так и вакцинированные. В качестве ориентира Жемчугов предложил взять Москву, потому что она, по его мнению, «ближе всех к этой цифре».

С учетом количества уже переболевших коронавирусом и прошедших вакцинацию, а также среднего числа ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 врач предположил, что целевой показатель будет достигнут к концу весны.

Вместе с тем специалист подчеркнул, что снятие ограничений зависит от ситуации в каждом конкретном регионе страны.

Пока не носить маски можно на природе, во время прогулки — там, где невелика вероятность заражения, рассказал медик в интервью радио Sputnik.

Ранее педиатр-инфекционист Евгений Тимаков выразил мнение, что ослабление масочного режима в РФ может произойти к лету. Тогда коллективный иммунитет к СOVID-19 будет сформирован у основной части населения.

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