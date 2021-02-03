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За сутки в Москве выявили 1545 случаев коронавируса
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

За сутки в Москве выявили 1545 случаев коронавируса

Ксения Монахова

Общество

За минувшие сутки в столице выявили 1545 случаев коронавируса. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Таким образом, общее число случаев коронавируса в городе с начала пандемии увеличилось до 935 355.

За сутки в Москве выявили 1545 случаев коронавирусаФото: Оперштаб

В России за последние 24 часа выявлено 16 474 новых случая коронавируса в 85 регионах. Отмечается, что 10,6 процента из них не имели клинических проявлений болезни. Зарегистрировано 526 летальных исходов, выздоровели 24 822 пациента.

Всего за период пандемии в стране выявлено 3 901 204 случая коронавируса. Скончалось 74 684 человека, вылечились 3 365 367 пациентов.

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