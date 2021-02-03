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В России выявили 16 474 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В России выявили 16 474 новых случая коронавируса за сутки

Виктория Родимкина

Общество

В России за минувшие сутки выявлено 16 474 новых случая коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в среду, 3 февраля.

Так, случаи инфекции были выявлены в 85 регионах России за минувшие сутки. Из них 10,6 процента не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа от коронавируса в стране скончались 526 человек, вылечились от инфекции 24 822 пациента.

В России выявили 16 474 новых случая коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев COVID-19 за сутки выявили в Санкт-Петербурге — 1916.

По последним данным, в РФ выявлено 3 901 204 случая коронавируса. За весь период зафиксировали 74 684 летальных исхода, выздоровели в стране 3 365 367 человек.

В России выявили 16 474 новых случая коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

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