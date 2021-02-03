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Мексика зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Фото: sputnikvaccine.com

Мексика зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Виктория Родимкина

В мире

Мексика стала первой страной Северной Америки, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в среду, 3 февраля.

— Приветствуем решение регулирующих органов Мексики о регистрации вакцины «Спутник V» и ее включении в национальный портфель препаратов против коронавируса, — сказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, регистрация была проведена в рамках ускоренной процедуры. Мексика стала 17-й страной в мире, которая одобрила применение российского препарата от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Гвинее, Иране, Тунисе и Армении.

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