Макрон оценил возможность использования вакцины «Спутник V» во Франции

Эммануэль Макрон отметил, что для использования какой-либо вакцины в стране нужно, чтобы ее одобрили медицинские регуляторы Евросоюза и Франции / Фото: Официальный сайт президента России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все желающие граждане смогут пройти вакцинацию от COVID-19 до конца лета. Он также рассказал о возможности использования в стране российской вакцины «Спутник V».

— До конца лета каждый взрослый француз, который захочет, сможет пройти вакцинацию от коронавируса, — сообщил лидер Франции во вторник, 2 февраля, в интервью телеканалу LCI.

Он отметил, что к началу марта будут вакцинированы около 80 процентов постояльцев домов престарелых, которые хотят сделать прививку. Макрон также сообщил, что к концу февраля четыре фармацевтических объекта в стране начнут производить вакцины от COVID-19.

На вопрос журналиста, разделяет ли он позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что в Евросоюзе будут рады всем вакцинам, которые получили одобрение европейского регулятора, в том числе вакцине «Спутник V», президент Франции ответил утвердительно.

Он рассказал, что отправил научную делегацию в Россию для консультаций по вакцине, они были положительными. А позже вышли публикации, в которых подтверждается высокая эффективность вакцины «Спутник V».

Но Макрон отметил, что для использования какой-либо вакцины в стране необходимо, чтобы ее одобрили медицинские регуляторы Евросоюза и Франции.

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