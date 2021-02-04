Сергей Собянин заявил, что в Москве рано разрешать массовые мероприятия

Фото: Сергей Киселев / Агентство городских новостей «Москва»

В Москве рано разрешать проведение массовых мероприятий. Об этом в четверг, 4 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава города добавил, что для москвичей из группы риска не стоит отменять домашний режим.

— Мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано снимать ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми, — отметил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом в столице значительно улучшается. По его словам, показатели заболеваемости находятся на уровне сентября прошлого года.

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