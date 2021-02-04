Сергей Собянин: Ситуация с COVID-19 в столице демонстрирует постоянное улучшение
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице демонстрирует постоянное улучшение. Об этом глава города рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам мэра столицы, долгосрочный прогноз нельзя составить по краткосрочным показателям.
— Поэтому мы, выходя из новогодних праздников, сделали паузу, чтобы посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться, — уточнил Сергей Собянин.
Глава города добавил, что в настоящее время уровень заболеваемости COVID-19 в столице соответствует «сентябрьским показателям». По его словам, число новых пациентов с коронавирусом соответствует концу сентября или началу октября прошлого года.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Сергей Собянин рассказал о работе каршеринга в Москве