Сергей Собянин: Ситуация с COVID-19 в столице демонстрирует постоянное улучшение

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице демонстрирует постоянное улучшение. Об этом глава города рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам мэра столицы, долгосрочный прогноз нельзя составить по краткосрочным показателям.

— Поэтому мы, выходя из новогодних праздников, сделали паузу, чтобы посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться, — уточнил Сергей Собянин.

Глава города добавил, что в настоящее время уровень заболеваемости COVID-19 в столице соответствует «сентябрьским показателям». По его словам, число новых пациентов с коронавирусом соответствует концу сентября или началу октября прошлого года.

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