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Представитель ВОЗ затруднилась сказать, когда закончится пандемия
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Представитель ВОЗ затруднилась сказать, когда закончится пандемия

Кирилл Николаев

Здоровье

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович затруднилась ответить на вопрос о том, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции. По ее словам, это будет зависеть от нескольких критериев.

Вуйнович отметила, что одним из показателей является число заболевших. Оно должно одновременно снижаться во всех регионах мира до уровня ниже эпидемиологического порога. Еще один важный критерий — нагрузка на систему здравоохранения. Она не должна мешать нормальной работе системы здравоохранения.

— Когда это будет, тяжело сказать, — заявила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».

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