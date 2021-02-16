Более 192 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире

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Более 192 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике, за сутки в мире зафиксировали 192 266 случаев заболевания, умерли 5892 пациента. Большинство новых случаев приходится на Европу (87 337), Северную и Южную Америку (54 890) и Юго-Восточную Азию (24 129).

Всего с начала пандемии в мире зафиксировали 108 822 960 инфицированных и 2 403 641 умершего. Больше всего случаев заболевания выявлено в США (27 309 503), Индии (10 925 710) и Бразилии (9 834 513). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами, сообщает ТАСС.

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