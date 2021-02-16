Архиепископ Праги назвал COVID-19 «биологическим оружием» Китая

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Архиепископ Праги кардинал Доминик Дука во время проповеди назвал коронавирусную инфекцию «биологическим оружием» Китая. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает телеканал CNN Prima News.

— В нынешней ситуации, это наихудший китайский вирус, утечка биологического оружия. В этом убеждены все военные специалисты во всем мире, но они или боятся это сказать, или не смеют, — отметил архиепископ.

Иммунолог Вацлав Горейши не согласен с подобным заявлением. Он назвал слова архиепископа скандальными. По мнению Горейши, Дука становится распространителем ложных сообщений.

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