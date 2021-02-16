Инфекционист оценил влияние цвета коронавируса на эффективность вакцины
Цвет коронавируса никак не влияет на эффективность вакцины против него, поскольку изменения препарата возможны лишь тогда, когда меняется ген вируса. Об этом «Вечерней Москве» заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя заявление французской Высшей школы социальных наук.
Ранее в СМИ появилась информация, что французские ученые определили реальные цвета коронавируса — черный и белый. Они пояснили, что это условно, поскольку размер молекулы SARS-CoV-2 меньше длины волны света. По форме же она похожа на шаровое скопление.
Малышев отметил, что цвет коронавируса ни на что не влияет.
— Говорить, что от цвета вируса что-то зависит, — это блеф. Сам по себе цвет вируса ни на что не влияет. Еще только год мы «общаемся» с этим вирусом, постепенно узнаем что-то новое, нужно не торопиться и подождать делать выводы. Разные вирусы имеют самые разнообразные цвета, — сказал Малышев.
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