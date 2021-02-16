Инфекционист оценил влияние цвета коронавируса на эффективность вакцины

Фото: sputnikvaccine.com

Цвет коронавируса никак не влияет на эффективность вакцины против него, поскольку изменения препарата возможны лишь тогда, когда меняется ген вируса. Об этом «Вечерней Москве» заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя заявление французской Высшей школы социальных наук.

Ранее в СМИ появилась информация, что французские ученые определили реальные цвета коронавируса — черный и белый. Они пояснили, что это условно, поскольку размер молекулы SARS-CoV-2 меньше длины волны света. По форме же она похожа на шаровое скопление.

Малышев отметил, что цвет коронавируса ни на что не влияет.

— Говорить, что от цвета вируса что-то зависит, — это блеф. Сам по себе цвет вируса ни на что не влияет. Еще только год мы «общаемся» с этим вирусом, постепенно узнаем что-то новое, нужно не торопиться и подождать делать выводы. Разные вирусы имеют самые разнообразные цвета, — сказал Малышев.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к вакцине «Спутник V»