Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к вакцине «Спутник V»

Фото: МИД РФ

Российская Федерация никогда ни с кем не дружит против кого-либо. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о призывах новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V».

Лавров назвал печальным появление такого рода заявлений.

— Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

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