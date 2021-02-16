Минздрав отметил большой интерес к вакцине «Спутник V» в мире

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Министерство здравоохранения Российской Федерации видит большой интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» за рубежом. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.

По его словам, страх перед вакцинацией препаратом «Спутник V» в целом остался в прошлом. В настоящее время форма вакцины демонстрирует наивысшую эффективность.

Комментируя международное сотрудничество, Романов подчеркнул, что оно ведется не только в части поставок, но и в части возможного масштабирования производства для максимального охвата вакцинацией российских пациентов и стран-партнеров, сообщает РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

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