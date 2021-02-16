Более 107,3 миллиона тестов на коронавирус провели в России
В России за минувшие сутки провели еще 204 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 16 февраля.
По данным портала, с начала пандемии в стране выполнили более 107,3 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. При этом 618 670 пациентов остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на наличие инфекции.
Ранее сообщалось, что исследователи из Университета Эдинбурга выявили еще одну мутацию COVID-19 в Великобритании.
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